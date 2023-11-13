03:41 (мск), источник: АиФ Владивосток
В Приморье при странных обстоятельствах погиб строитель, упав с высоты
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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В Большом Камне возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.
Согласно версии следствия, 11 ноября на территории строящегося объекта по улице Академика Курчатова в городе Большой Камень с 17-го этажа здания выпал 20-летний строитель и получил множественные телесные повреждения, в результате которых он скончался.
Следователи Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая действия сотрудника коммерческой организации, на которого возлагались обязанности по соблюдению правил безопасных условий охраны труда при проведении строительно-монтажных работ.