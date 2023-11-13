Главное
Палестино-израильский конфликт
03:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей

Красноярка лишилась денег после отдыха с незнакомцем

На данный момент подозреваемый задержан.

Источник: ГУ МВД

Жительница Красноярска лишилась денег в результате случайного знакомства в кафе. В начале июня этого года в полицию обратилась женщина 1956 года рождения. В своем заявлении она сказала написала о краже почти 20 тысяч рублей, которые пропали из ее кошелька в кафе Советского района. Женщина отдыхала с подругой, когда официантка подсадила к ним за столик незнакомого мужчину.

Пока они танцевали, мужчина исчез, а с ним и кошелек одной из подруг. Уголовный розыск установил, что к краже причастен ранее не судимый мужчина. На данный момент он задержан. Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Злоумышленник ожидает суда.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
Ущерб от взрыва на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта