03:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей
Красноярка лишилась денег после отдыха с незнакомцем
На данный момент подозреваемый задержан.
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Жительница Красноярска лишилась денег в результате случайного знакомства в кафе. В начале июня этого года в полицию обратилась женщина 1956 года рождения. В своем заявлении она сказала написала о краже почти 20 тысяч рублей, которые пропали из ее кошелька в кафе Советского района. Женщина отдыхала с подругой, когда официантка подсадила к ним за столик незнакомого мужчину.
Пока они танцевали, мужчина исчез, а с ним и кошелек одной из подруг. Уголовный розыск установил, что к краже причастен ранее не судимый мужчина. На данный момент он задержан. Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Злоумышленник ожидает суда.