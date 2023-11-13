04:17 (мск), источник: Комсомольская правда
«Защищался» от перцовки: за удар знакомого ножом в живот осудили хабаровчанина
Жителя Хабаровска осудили за нападение на товарища с ножом.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Хабаровске состоялся суд над 60-летним мужчиной. Его признали виновным в нападении на знакомого с ножом. Товарищу он причинил тяжкий вред здоровью.
Все произошло прошлым летом. Мужчина был с 49-летним другом на Амурском бульваре. Товарищи повздорили, и тогда старший из них вонзил противнику в живот нож. При этом в суде вину свою не признал.
— Подсудимый вину в совершении преступления не признал, выдвинув версию, что защищался от нападения на него потерпевшим, распылившим ему в лицо содержимое перцового баллона, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Однако против него собрали достаточного доказательств. Суд отправил мужчину в колонию общего режима на два года. Пока приговор в законную силу не вступил. Это значит, что у хабаровчанина есть шанс подать апелляцию и обжаловать решение суда.