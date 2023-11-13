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Палестино-израильский конфликт
04:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Городской автобус в Артеме на полном ходу влетел в большегруз

Информация о пострадавших уточняется.

Источник: Соцсети

Серьезная авария произошла минувшим утром понедельника, 13 ноября, в Приморье. Пассажирский автобус влетел в большегруз, сообщает ИА PrimaMedia.

Все случилось в Артеме. В районе остановки «Детский парк» городской автобус, следовавший по маршруту № 3, на полном ходу влетел в большегруз. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

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