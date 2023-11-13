04:11 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Городской автобус в Артеме на полном ходу влетел в большегруз
Информация о пострадавших уточняется.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Серьезная авария произошла минувшим утром понедельника, 13 ноября, в Приморье. Пассажирский автобус влетел в большегруз, сообщает ИА PrimaMedia.
Все случилось в Артеме. В районе остановки «Детский парк» городской автобус, следовавший по маршруту № 3, на полном ходу влетел в большегруз. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.
Информация о пострадавших пока отсутствует.