04:07 (мск), источник: AmurMedia.ru
Первый пошел: рыбак провалился под лёд в Хабаровском крае
На помощь провалившемуся пришли спасатели.
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Несмотря на предупреждения МЧС России, нетерпеливые рыбаки уже начинают выходить на неокрепший лёд, чтобы поудить рыбу и испытать судьбу. Именно так и получилось 12 ноября в Комсомольске-на-Амуре, где в микрорайоне Менделеева в районе речного порта пожилой мужчина провалился под лёд, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
О происшествии в спасательную службу сообщили очевидцы. Оперативно прибывшее дежурное отделение поисково-спасательного отряда МЧС России, оценив обстановку, быстро приступило к спасательной операции. Её успех могли решить доли секунд. От суши пострадавшего отделяли буквально 30 метров. Облачившись в гидрокостюм и обвязавшись страховочной веревкой, спасатель ползком направился к мужчине, который чудом смог ухватиться за кромку ломкого льда. Оказавшись рядом, он вытащил пенсионера и вместе с ним вернулся на берег. Мужчину 1960 года рождения передали бригаде скорой помощи для осмотра и при необходимости оказания медицинской помощи.
«Еще буквально неделю назад, в этом месте льда не было. Сейчас он кое-как встал, там всего-то 3−5 сантиметров. Температурные качели и выпавший снег замедляют его формирование, покров на реках ещё очень хрупкий. Рыбаку очень повезло, что в этом месте нет течения, а вот глубина там приличная», — отмечает заместитель начальника ПСО (г. Комсомольск-на-Амуре) ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Николай Гуртовой.
Сотрудники МЧС России напоминают, что важнее жизни у человека ничего нет. Поэтому каждый должен понимать ответственность за свою судьбу и свои действия!