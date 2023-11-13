10:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Разорвали брюки, укусили за ногу: с хабаровской администрации взыскали деньги за покусанного бродячими собаками мужчину
Администрация Хабаровска заплатила мужчине, которого покусали бездомные собаки.
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В Хабаровске местному жителю администрация заплатит 30 тысяч рублей. Это компенсация морального вреда за то, что его покусали бродячие собаки.
Проверку провела прокуратура Кировского района. Она встала на сторону жителя города и обратилась в суд.
— Установлено, что по пути домой по улице Герасимова Хабаровска на гражданина напала стая безнадзорных собак, ему разорвали брюки и укусили за ногу, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Какие травмы получил мужчина, не уточняется. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с администрации компенсацию морального вреда. Центральный районный суд все удовлетворил. С мэрии взыскали 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в надзорном органе региона.
Между тем в Хабаровском крае ужесточили требования выгула домашних собак и енотов.