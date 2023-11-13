Главное
Главные новости 13 ноября
10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Разорвали брюки, укусили за ногу: с хабаровской администрации взыскали деньги за покусанного бродячими собаками мужчину

Администрация Хабаровска заплатила мужчине, которого покусали бездомные собаки.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске местному жителю администрация заплатит 30 тысяч рублей. Это компенсация морального вреда за то, что его покусали бродячие собаки.

Проверку провела прокуратура Кировского района. Она встала на сторону жителя города и обратилась в суд.

— Установлено, что по пути домой по улице Герасимова Хабаровска на гражданина напала стая безнадзорных собак, ему разорвали брюки и укусили за ногу, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Какие травмы получил мужчина, не уточняется. Прокуратура направила в суд иск с требованием взыскать с администрации компенсацию морального вреда. Центральный районный суд все удовлетворил. С мэрии взыскали 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, уточнили в надзорном органе региона.

Между тем в Хабаровском крае ужесточили требования выгула домашних собак и енотов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Не выдержало сердце»: Звезды молятся за Отара Кушанашвили
Военная спецоперация на Украине 13 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафы