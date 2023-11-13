07:50 (мск), источник: Известия

Российские военные нанесли удары по украинским десантникам в ДНР

Подразделения группировки войск «Юг» при поддержке авиации и артиллерии ВС РФ нанесли огневое поражение украинским войскам в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 ноября заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки», — отметил он.

Также начальник пресс-центра рассказал об уничтожении нескольких артиллерийских орудий противника, в том числе включая поставленные Украине из западных стран.

Накануне сообщалось, что российские войска отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацгвардии на краснолиманском направлении. Отмечается, что две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии были отражены подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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