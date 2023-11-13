06:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Водитель иномарки сбил подростка в Иркутске
Машина двигалась задним ходом.
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Около 23.00 7 ноября 35-летний мужчина за рулем Ford Focus, двигая задним ходом, сбил 17-летнего подростка в Иркутске. Юноша получил ушиб ноги, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры региона.
Прокуратура ведет проверку по факту ДТП, в случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.