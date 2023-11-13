В гараже в Ангарске рванула цистерна с газовой смесью. Делом заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Приангарья поставила на контроль расследование обстоятельств взрыва и последовавшего за ним в гаражном кооперативе Ангарска, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в региональном МЧС, в субботу, 11 ноября, около двух часов ночи жители 252 квартала проснулись от звука мощного взрыва и, выглянув в окна, увидели пламя, взметнувшееся над гаражами.
Как выяснилось чуть позже, пожар начался в гаражном боксе. На момент прибытия огнеборцев пылали уже несколько гаражей, находившихся под одной крышей. Пламя быстро распространялось. Потушить его на площади в 960 квадратных метров смогли лишь в четыре часа ночи.
«Сгорели 15 единиц техники. Никто не пострадал», — сказали в МЧС, отметив, что эксперты заключили, что возгорание началось после разгерметизации цистерны с газовой смесью. — «Цистерна стояла на полуприцепе, в момент взрыва её подбросило, поэтому пожар начался сразу в восьми боксах».