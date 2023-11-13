09:33 (мск), источник: АиФ Самара
В Тольятти водитель на «зебре» сбил троих пешеходов, один человек погиб
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда врачей.
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Смертельное ДТП произошло в Тольятти 12 ноября около семи часов вечера.
Установлено, что 23-летний водитель Лады Гранты двигаясь по улицам Карла Маркса допустил наезд на трёх пешеходов, которые переходили улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Стаж управления легавым автомобилем у водителя составляет 3 года, с 12.11.2022 к административной ответственности он не привлекался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.