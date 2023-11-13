Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США в Сирии

«Бойцы “Исламского сопротивления в Ираке” нанесли удар по американской оккупационной базе в “Грин-Вилладж” в глубине Сирии с помощью беспилотника», — говорится в заявлении формирований.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.
Позже телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате ударов США по объектам КСИР в Сирии в ночь на понедельник.
Затем, по данным телеканала Al Mayadeen, две американские базы «Аш-Шаддади» и «Конико», расположенные на востоке и северо-востоке Сирии, также подверглись атакам. В результате ударов по базе «Конико» погибли американские военные, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник. Как отмечают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.
Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.