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Палестино-израильский конфликт
10:03 (мск), источник: © РИА Новости

Шиитские группировки Ирака заявили об атаке на базу США в Сирии

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. «Исламское сопротивление Ирака», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало американскую базу «Грин-Вилладж» на востоке Сирии.

Источник: AP 2023

«Бойцы “Исламского сопротивления в Ираке” нанесли удар по американской оккупационной базе в “Грин-Вилладж” в глубине Сирии с помощью беспилотника», — говорится в заявлении формирований.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американские войска нанесли удары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.

Позже телеканал Fox News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что по меньшей мере шесть бойцов иранских формирований погибли в результате ударов США по объектам КСИР в Сирии в ночь на понедельник.

Затем, по данным телеканала Al Mayadeen, две американские базы «Аш-Шаддади» и «Конико», расположенные на востоке и северо-востоке Сирии, также подверглись атакам. В результате ударов по базе «Конико» погибли американские военные, сообщил Al Mayadeen со ссылкой на источник. Как отмечают источники телеканала, атака стала ответом на удары США по двум объектам в восточной Сирии.

Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. Американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет. Вину за атаки США возлагают на группировки, связанные с Ираном, и объясняют их активизацию конфликтом в секторе Газа.

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