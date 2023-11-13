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08:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Пострадали четыре человека: в ГИБДД раскрыли подробности аварии с пассажирским автобусом в Новосибирске

В ДТП с автобусом и иномаркой в Новосибирске пострадали четыре человека.

Источник: Госавтоинспекция по Новосибирску

Стали известны подробности ДТП с автобусом № 141 и иномаркой. ПАЗик и кроссовер Geely Atlas столкнулись рано утром в понедельник, 13 ноября.

В Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что водитель иномарки не справился с управлением. У дома № 5Б по улице Вахтанговой он выехал на встречку, после чего произошло столкновение с автобусом. В тот момент в салоне ПАЗика находилось 20 человек.

В результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки автобуса.

— На месте ДТП работает наряд ДПС. Обстоятельства устанавливаются, — добавили в Госавтоинспекции.

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