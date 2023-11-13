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07:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Машину занесло и перевернуло: в Приморье беременная женщина-водитель погибла в ДТП

В Дальнереченском районе в ДТП погибла беременная женщина-водитель.

Источник: Скриншот

Неподалеку от села Сальское Дальнереченского района 13 ноября машину беременной женщины-водителя занесло, она не справилась с управлением и улетела в кювет, затем авто перевернулось. От полученных травм 29-летняя владелица автомобиля Toyota Platz скончалась. Прокуратура проводит проверку, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Трагедия произошла на 343 километре автомобильной дороги "Хабаровск-Владивосток. На место выехал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий.

«Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего», — рассказали в ведомстве.

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