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07:40 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения

Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сегодня утром, в 08:34 по Ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

Магнитуда М=4,5. Глубина 15 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Узунский район, Сурхандарьинская область: 2 балла.

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