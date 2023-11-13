07:40 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
В Узбекистане ощущались отголоски землетрясения
Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.
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ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Сегодня утром, в 08:34 по Ташкентскому времени в Таджикистане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Магнитуда М=4,5. Глубина 15 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 293 км в юго-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Узунский район, Сурхандарьинская область: 2 балла.