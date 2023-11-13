08:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Ушел с другом в кино и исчез: в Иркутске третьи сутки разыскивают 11-летнего школьника
Полиция Иркутска ищет пропавшего без вести 11-летнего мальчика.
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В Иркутске полиция разыскивает без вести пропавшего 11-летнего Давида Мятиненко. Известно, что мальчик ушел из дома 11 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
— Ребенок поехал в кинотеатр в ТРЦ в Свердловском районе вместе с другом, после чего вызвал такси домой. С этого момента о нем ничего не известно, — говорят в ведомстве.
На поиски школьника третьи сутки брошены силы правоохранителей и волонтеров.
— Помимо старшего сына в семье есть маленькая дочка, — с дрожью в голосе делится в беседе с корреспондентом КП-Иркутск мама исчезнувшего мальчика.
— Она плачет, как будто чувствует, что брата нет рядом. Давид ушел в 13:00 в субботу и с тех пор я его не видела…
Полицейские отмечают, что несовершеннолетний может находиться в районе «Зеленого Берега», где проживают его друзья. При этом ранее он из дома самовольно не уходил.
ПРИМЕТЫ
На вид ребенку 11 лет, рост 120 сантиметров, худощавое телосложение, кожа смуглая, темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черный пуховик с коричневыми вставками, синие джинсы белые кроссовки и темно-синюю шапку.