08:56 (мск), источник: АиФ Красноярск
Опубликовано видео задержания шпионившего на СБУ в Красноярске
Мужчину допросили в ФСБ.
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Появилось видео задержания подозреваемого в шпионаже на СБУ в Красноярском крае.
Судя по кадрам, мужчину задержали на проселочной дороге. Затем привезли в здание ФСБ, где допросили.
«Чуть больше полугода назад со мной связались представители СБУ… Я скинул им фото Красноярской ГЭС и воинской части, которая там рядом расположена… Раскаиваюсь, хочу искупить вину», — сказал задержанный.
Напомним, мужчина подозревается в госизмене, на него завели уголовное дело.