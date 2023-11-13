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08:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

Опубликовано видео задержания шпионившего на СБУ в Красноярске

Мужчину допросили в ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Появилось видео задержания подозреваемого в шпионаже на СБУ в Красноярском крае.

Судя по кадрам, мужчину задержали на проселочной дороге. Затем привезли в здание ФСБ, где допросили.

«Чуть больше полугода назад со мной связались представители СБУ… Я скинул им фото Красноярской ГЭС и воинской части, которая там рядом расположена… Раскаиваюсь, хочу искупить вину», — сказал задержанный.

Напомним, мужчина подозревается в госизмене, на него завели уголовное дело.

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