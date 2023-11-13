Севший на мель у Сахалина танкер попытаются освободить от топлива

«Спасатели будут пытаться откачать топливо с танкера, а затем снять аварийное судно с мели», — сказал собеседник агентства.
Танкер «Виктория», приписанный к порту Владивостока, в пятницу сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе. На борту аварийного судна находится экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. По информации капитана танкера, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На «Виктории» неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор.
На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляет собственное топливо.
Спасательный буксир «Отто Шмидт» прибыл к аварийному судну вечером 10 ноября, но погода не позволила завести буксирную линию под танкер и снять его с мели. Аварийно-спасательные работы не увенчались успехом и в последующие два дня.