07:58 (мск), источник: Наш Красноярский край
На трассе под Ачинском произошло семь ДТП с участием более 20 автомобилей
На месте работают сотрудники ГИБДД и полиции.
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Утром 13 ноября на автодороге Ачинск — Бирилюссы, неподалеку от Ачинского НПЗ произошло несколько ДТП. По предварительным данным, зарегистрировано семь ДТП с материальным ущербом. Количество автомобилей, попавших в аварии, уточняется, но, судя по видеосвидетельствам очевидцев, их не менее двух десятков.
— Сегодня ночью под Ачинском произошло выпадение осадков в виде дождя с дальнейшим образованием наледи на проезжей части. Водители, двигающиеся по данной территории, не учли резко изменяющуюся дорожную ситуацию и не приняли соответствующих мер по снижению скоростного режима с учетом технических особенностей автомобилей, что привело к нескольким столкновениям, — рассказали в ГИБДД.
Медицинская помощь понадобилась двум участникам ДТП. В столкновении «Лады Гранта» и автобуса «НЕФАЗ» пострадали водитель и пассажир легковушки. В другом случае водитель «Тойота Филдер» допустил наезд на мужчину, который вышел осматривать свой автомобиль после ДТП.
В настоящий момент на месте аварий работает полиция и ГИБДД. Точное количество пострадавших, а также причины ДТП будут устанавливаться в каждом конкретном случае.