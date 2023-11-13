08:28 (мск), источник: Комсомольская правда
В Очерском округе простились с погибшим в спецоперации земляком
Военнослужащий Андрей Заровный из Пермского края погиб при выполнении боевой задачи.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Администрация Очерского городского округа сообщила, что в ходе проведения спецоперации погиб Андрей Андреевич Заровный.
Прощание с погибшим бойцом прошло в Доме культуры поселка Павловский. После этого состоялись торжественный митинг и отпевание в Павловской церкви.
Администрация Очерского округа приноси искренние соболезнования родным и близким героя.