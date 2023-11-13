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08:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Очерском округе простились с погибшим в спецоперации земляком

Военнослужащий Андрей Заровный из Пермского края погиб при выполнении боевой задачи.

Источник: администрация Очерского городского округа

Администрация Очерского городского округа сообщила, что в ходе проведения спецоперации погиб Андрей Андреевич Заровный.

Прощание с погибшим бойцом прошло в Доме культуры поселка Павловский. После этого состоялись торжественный митинг и отпевание в Павловской церкви.

Администрация Очерского округа приноси искренние соболезнования родным и близким героя.

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