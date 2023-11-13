09:56 (мск), источник: Комсомольская правда
В Батайске женщина на Лексусе сбила 11-летнюю девочку
В Батайске под колесами автомобиля едва не погибла школьница.
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В Батайске женщина на Лексусе сбила ребенка. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 11 ноября около 11:20.
По предварительной информации, 41-летняя водитель «Лексуса» двигалась по улице Луначарского. В этот момент на проезжую часть вышла 11-летняя девочка. Водитель не успела притормозить и сбила ребенка. Известно, что девочка переходила дорогу слева направо не в установленном для этого месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, из-за стоящего транспортного средства.
В результате сильного удара, ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.