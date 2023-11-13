В Челябинске совершил аварийную посадку самолёт из Сочи с 181 пассажиром

К счастью, воздушное судно приземлилось благополучно, и никто не пострадал.
— При заходе на посадку возникла техническая неисправность — не выпуск закрылок, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — Мы организовали надзорные мероприятия, по результатам которых дадим оценку соблюдению законодательства о безопасности полётов.
А в минувшую субботу, 11 ноября, в Магнитогорске после реконструкции возобновил работу международный аэропорт. Ранним утром в воздушной гавани приземлился первый рейс.
Модернизация аэропорта началась в 2019 году. Работы идут в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». А для посетителей аэропорт закрыли 1 июня 2023 года по причине реконструкции взлётно-посадочной полосы. Завершить эти работы планировалось в ноябре 2023 года, и подрядчик уложился в сроки. Длина усовершенствованной полосы составит 3250 метров.
Сейчас в Магнитогорске ищут подрядчика для проектирования здания нового аэровокзала, который разместится вблизи уже существующего аэропорта.