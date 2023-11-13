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09:15 (мск), источник: Pchela.News

В Челябинске совершил аварийную посадку самолёт из Сочи с 181 пассажиром

Накануне вечером, в воскресенье, 12 ноября, пассажирский самолёт авиакомпании «Победа», следовавший из Сочи в Челябинск, совершил аварийную посадку. На борту находился 181 пассажир, из которых девять — дети. В чём причина экстренного приземления, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Источник: Pchela.News

К счастью, воздушное судно приземлилось благополучно, и никто не пострадал.

— При заходе на посадку возникла техническая неисправность — не выпуск закрылок, — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. — Мы организовали надзорные мероприятия, по результатам которых дадим оценку соблюдению законодательства о безопасности полётов.

А в минувшую субботу, 11 ноября, в Магнитогорске после реконструкции возобновил работу международный аэропорт. Ранним утром в воздушной гавани приземлился первый рейс.

Модернизация аэропорта началась в 2019 году. Работы идут в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов». А для посетителей аэропорт закрыли 1 июня 2023 года по причине реконструкции взлётно-посадочной полосы. Завершить эти работы планировалось в ноябре 2023 года, и подрядчик уложился в сроки. Длина усовершенствованной полосы составит 3250 метров.

Сейчас в Магнитогорске ищут подрядчика для проектирования здания нового аэровокзала, который разместится вблизи уже существующего аэропорта.

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