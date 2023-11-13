10:20 (мск), источник: ТК Город
В Братске пассажир угнал такси. И сбил на нем полицейского
В субботу в братском Гидростроителе пассажир такси напал на водителя и, завладев автомобилем, попытался скрыться, сообщает ИА «ТК Город».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Со слов очевидцев, уходя от погони, мужчина врезался в другую машину. По неподтвержденной информации, под колеса угонщика попал сотрудник полиции.
По информации паблика ДТП_38, лихой автовор задержан.