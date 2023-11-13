09:30 (мск), источник: Комсомольская правда
Самолет Самара — Санкт-Петербург после вылета вернули обратно в аэропорт
Самолет с 187 пассажирами из Самары по технической причине вернулся в аэропорт вылета 12 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В воскресенье, 12 ноября 2023 года, в самарском аэропорту Курумоч вылетевший в Санкт-Петербург самолет вернули обратно. Стали известны причины произошедшего авиаинцидента.
— По предварительным данным, воздушное судно рейса № 5N-582 Самара — Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia возвратилось в аэропорт вылета по технической причине, — сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Отмечается, что на борту находилось 187 пассажиров и члены экипажа, посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Технические службы аэропорта проверяют самолет.
Куйбышевская транспортная прокуратура выясняет обстоятельства возврата воздушного судна в аэропорт. В случае несоблюдения прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.