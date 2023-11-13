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09:51 (мск), источник: Татарстан 24

В реке Ик нашли тела двоих рыбаков, пропавших 4 ноября

Тела нашли на двухметровой глубине.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Накануне волонтеры нашли тела двух жителей Башкортостана, которые пропали во время рыбалки 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Известно, что тела нашли на двухметровой глубине в 3,5 км от села Новый Мелькен. Тела погибших извлекли из воды и передали полицейским. По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Также в ведомстве сообщили, что на мужчинах не было спасательных жилетов.

Ранее мы писали, что стали известны подробности поисков пропавших в Мензелинском районе рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

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