09:51 (мск), источник: Татарстан 24
В реке Ик нашли тела двоих рыбаков, пропавших 4 ноября
Тела нашли на двухметровой глубине.
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Накануне волонтеры нашли тела двух жителей Башкортостана, которые пропали во время рыбалки 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Известно, что тела нашли на двухметровой глубине в 3,5 км от села Новый Мелькен. Тела погибших извлекли из воды и передали полицейским. По предварительным данным, причиной трагедии стало несоблюдение правил безопасности на водных объектах. Также в ведомстве сообщили, что на мужчинах не было спасательных жилетов.
Ранее мы писали, что стали известны подробности поисков пропавших в Мензелинском районе рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.