Смертельная ссора: 18-летнего костанайца подозревают в убийстве

Факт убийства изданию подтвердили в Департаменте полиции Костанайской области.
«8 ноября около 05:30 возле одного из увеселительных заведений по улице Дощанова 18-летний парень в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение 22-летнему оппоненту. Из-за полученной травмы мужчина скончался на месте происшествия», — отмечается в сообщении.
Полицией начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 99 УК РК «Убийство». Проводятся следственные действия, соответствующие экспертизы. Другие сведения полиция не разглашает, ссылаясь на ст. 201 УПК РК. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Добавим, что согласно статье 99 Уголовного кодекса РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.
При этом убийство: двух или более лиц; лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга; лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; совершенное с особой жестокостью; совершенное способом, опасным для жизни других людей; совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством; из хулиганских побуждений; совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера; по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо кровной мести; совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего; совершенное неоднократно; заведомо несовершеннолетнего лица; совершенное преступной группой, а равно в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков, — наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. Кроме того, согласно третьей части данной статьи, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.