08:36 (мск), источник: ТК Город
Отец и сын из Северобайкальска утонули на рыбалке. Под ними треснул лёд
В субботу, 11 ноября, на реке Кичера утонули двое рыбаков. Мужчины 70 и 46 лет — отец и сын — провалились под лед.
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По данным паблика «Северобайкальск-инфо 24/7», трагедия произошла у местности Пьяный Ключ:
«Родные не дождались их домой и обратились к спасателям. На берегу нашли машину и вещи, а чуть дальше, в полынье, тела», — написано в сообщении новостного издания, передает ИА «ТК Город».
Местное управление МЧС подтвердило факт гибели людей. По словам спасателей, причиной стал треснувший под мужчинами во время рыбалки лед. Тела погибших уже извлекли из воды. Специалисты считают, что первым под лёд ушёл сын. Отец пытался его спасти, но не смог.
К слову, это уже вторая трагедия на едва начавшем устанавливаться на водоемах Иркутской области льду. Напомним, вечером 3 ноября «на акватории озера в районе разреза Азейский в городе Тулуне» утонул рыбак.
«Лёд очень тонкий, и выходить на него крайне опасно! — предупреждает региональное МЧС. — Особенно опасны места, покрытые слоем снега. Видимость обманчива. Выходить на лёд в это время опасно для жизни».