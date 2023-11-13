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Палестино-израильский конфликт
09:49 (мск), источник: dostup1.ru

В Магнитогорске преступник убежал от казаков в реку и едва не погиб

Жителю Магнитогорска (Челябинская область) потребовалась помощь спасателей после побега в реку Урал от правоохранителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что возле одного из спортивных объектов вплавь попытался уйти от ответственности подозреваемый в правонарушении мужчина, взятый патрулем казаков.

В ледяной воде он смог доплыть до небольшого островка. Уже на суше, промокший и сильно замерзший, магнитогорец стал звать на помощь.

«Прибыв к месту происшествия, спасатели на лодке осуществили эвакуацию “пострадавшего” в сопровождении с представителем закона на берег, до прибытия бригады скорой медицинской помощи приняли меры по сохранению здоровья 45-летнего беглеца, получившего переохлаждение», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.

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