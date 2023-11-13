В Магнитогорске преступник убежал от казаков в реку и едва не погиб

Сообщается, что возле одного из спортивных объектов вплавь попытался уйти от ответственности подозреваемый в правонарушении мужчина, взятый патрулем казаков.
В ледяной воде он смог доплыть до небольшого островка. Уже на суше, промокший и сильно замерзший, магнитогорец стал звать на помощь.
«Прибыв к месту происшествия, спасатели на лодке осуществили эвакуацию “пострадавшего” в сопровождении с представителем закона на берег, до прибытия бригады скорой медицинской помощи приняли меры по сохранению здоровья 45-летнего беглеца, получившего переохлаждение», — прокомментировали в Поисково-спасательной службе региона.