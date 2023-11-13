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08:36 (мск), источник: BFM.RU- Новосибирск

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна квартиры на 18 этаже в Новосибирске

В Новосибирске полуторагодовалый ребенок выпал из окна квартиры на 18 этаже дома в Ленинском районе.

Источник: пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области

Следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Происшествие случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе Новосибирска. Из окна квартиры на 18 этаже выпал полуторагодовалый мальчик. Ребенка с различными травмами госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, мальчик находился в квартире с родителями.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Следственное управление СКР по Новосибирской области в очередной раз призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра, не держать окна открытыми», — говорится в сообщении.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что девочка провалилась в открытый канализационный люк в Новосибирске.

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