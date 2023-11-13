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09:01 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

В Ташкенте поезд с пассажирами застрял в тоннеле: людей пересадили в другой состав

В столичном метрополитене обнародовали данные инцидента.

13 ноября примерно в 09:15 в подвижном составе № 40, следовавшем со станции «Алишер Навои», произошла техническая неисправность, в результате чего поезд с пассажирами совершил вынужденную остановку. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

Отмечается, что поезд простоял 15 минут у входа в тоннель.

Спустя время позади остановленного поезда был доставлен другой подвижной состав № 39, в который пересадили пассажиров из застрявшего поезда.

Сообщается, что в настоящее время все поезда на линии курсируют по установленному расписанию.

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