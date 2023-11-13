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10:14 (мск), источник: Piter.tv

Водитель Saab погиб при лобовом столкновении под Кингисеппом

Второй участник аварии доставлен в больницу.

В воскресенье, 12 ноября, на 223 км автодороги «Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Краколье» произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 50-летний водитель, управляя Saab 9000, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с движущимся во встречном направлении Hyundai Creta под управлением 56-летнего мужчины.

В результате аварии водитель Saab от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Второй участник ДТП был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Погибший к административной ответственности за нарушения ПДД в 2023 году привлекался восемь раз.

Ранее стали известны подробности ДТП с пострадавшей школьницей на Луначарского.

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