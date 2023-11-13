Пропавшие в Татарстане рыбаки из Башкирии найдены мертвыми

«На реке Ик на двухметровой глубине в 3,5 км от села Новый Мелькен волонтеры обнаружили тела двух жителей Башкортостана, пропавших во время рыбалки. Тела погибших извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции», — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по РТ Андрей Родыгин.
Напомним, рыбаки пропали 4 ноября — двое мужчин уехали на рыбалку на реку Ик на моторной лодке. Через некоторое время перестали выходить на связь, тогда родственники обратились в экстренные службы за помощью. К поискам подключились волонтеры, спасатели и полицейские. Через некоторое время на берегу обнаружили их лодку и один резиновый сапог.