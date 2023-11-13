11:13 (мск), источник: АиФ Иркутск
Тебя посодют, а ты не воруй. В Иркутской области арестованы несколько мэров
7 ноября суд арестовал мэра Катангского района Сергея Чонского.
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7 ноября суд арестовал мэра Катангского района Сергея Чонского. Чиновника подозревают в том, что он набрал взяток на 4,7 млн рублей. Подробности в материале irk.aif.ru.
В особо крупном размере
Сергей Чонский возглавлял Катангский район 13 лет. По версии следствия, в этом году он за вознаграждение обеспечил преимущество на аукционах предпринимателям, поставлявшим дизельное топливо для котельной и электростанции в райцентре Ербогачён.
«Возбуждено уголовное дело по статье “Получение взятки в особо крупном размере”, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Иркутской области. — Следователи продолжают заниматься сбором доказательной базы. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности».Поставки дизельного топлива — традиционно болезненная тема для Катангского района. В ноябре 2022 года из-за нехватки топлива в Ербогачёне вводили режим повышенной готовности. Тогда мэр обращался в областное министерство ЖКХ с просьбой выделить 200 тонн «дизеля» из аварийно-технического запаса Иркутской области, а также просил профинансировать за счёт регионального бюджета создание запаса ещё в тысячу тонн.
В отношении другого крупного муниципального руководителя следствие уже закончилось, сейчас его судят. Речь идёт о заместителе мэра Усолья-Сибирского Николае Нагих. Чиновника обвиняют сразу в нескольких преступлениях — это и превышение должностных полномочий, и коммерческий подкуп, сопряжённый с вымогательством. В частности, по версии следствия, он помог своей знакомой зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в сфере похоронного бизнеса, предоставил ей преимущество в захоронении граждан в ущерб муниципальному предприятию «Сервисный центр». За четыре месяца мимо городской казны «проплыли» 3 млн рублей, которые женщина заработала на погребении 221 умершего. Заммэра также обвиняют в том, что за взятку, замаскированную под договор займа на 3 млн рублей, он обещал руководству одной из управляющих компаний безвозмездно передать в обслуживание муниципальный жилой фонд и долги граждан за коммунальные услуги на 16 млн рублей.
Хитрые схемы
Пока одних чиновников обвиняют в банальном взяточничестве, другие придумали незаконные схемы похитрее. Так, в октябре следователи сначала вызвали на допрос, а потом и арестовали мэра Тулуна Юрия Карих.
«В 2019 году после разрушительного наводнения мэр вместе с ещё пятью сотрудниками городской администрации незаконно вселяли граждан в пострадавшее от воды жильё, что позволяло тем получить квартиру от государства в качестве “компенсации”, — сообщают следователи. Среди предполагаемых сообщников мэра называют ныне уже бывших председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) и начальника отдела по жилью. На Юрия Карих и ещё пятерых чиновников завели дело по статье “Мошенничество”.Виновен ли в мошенничестве тулунский градоначальник, предстоит определить суду, а вот в отношении заместителя главы администрации посёлка Молодёжный Иркутского района Алексея Баркалова уже вынесен приговор. Вместе со знакомым коммерсантом чиновник оформил на подставных лиц 29 земельных участков, 11 из них дельцы успели продать. Ущерб от действий сообщников составил почти 42 млн рублей. Замглавы поселения осудили на 8,5 лет колонии строгого режима, его подельника — на 8 лет общего. Обоим дополнительно назначили штраф — по 900 тысяч рублей.
КСТАТИ
В октябре ушло в суд дело против главы посёлка Тайтурка, в августе осудили на 8 лет главу Куйтуна, в феврале из-за подозрения во взяточничестве задержали заместителя мэра Слюдянского района. И это лишь короткий перечень коррупционных историй 2023 года.