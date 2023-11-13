На Украине сообщили о гибели «лучшего танкиста ВСУ»

«Наш земляк Гацанюк Максим Владимирович, 14 ноября 1984 года рождения, уроженец села Гопчица, житель Киева, умер 8 ноября 2023 года в населенном пункте Соколовка Запорожской области после ранения, полученного в результате выполнения боевых задач», — рассказали там.
По информации горсовета, Гацанюка мобилизовали в июне 2022 года, он был водителем механизированного отделения. Украинские СМИ назвали его «лучшим танкистом ВСУ». Гацанюк не раз появлялся в эфире телевидения, утверждая, что Киеву «осталось всего ничего» до победы.
Украинская армия с начала июня пытается наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Но, как отмечал президент Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, за время контрнаступления ВСУ потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти две тысячи бронемашин.