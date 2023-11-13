10:12 (мск), источник: CityTraffic.ru
Жительница Тольятти отсудила у медцентра 820 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги
Взыскать компенсацию морального вреда женщине помогли судебные приставы.
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Жительница Тольятти осталась не удовлетворена качеством услуг, которые ей оказали в одном из медицинских центров города. Она подала на учреждение в суд, который, удовлетворив ее иск, принял решение о выплате медцентром в ее пользу компенсации морального вреда в размере 820 тысяч рублей.
Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Центрального района Тольятти. Сотрудники Службы предупредил учреждение о последствиях неисполнения решения суда, но медцентр не выплатил женщине деньги.
Тогда приставы описали и арестовали имущество, принадлежащее организации, а ее руководителей предупредили о перспективах возбуждения уголовного дела по статье «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Эти меры возымели действие: медцентр выплатил тольяттинке 820 тысяч рублей. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает 13 ноября 2023 года пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.