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10:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Двое подростков пропали в Нижегородской области

Двое подростков пропали в Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде «Волонтер».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, 12 ноября две девочки — подростка ушли из детского дома по ул. Загородная, 47 в Городце и обратно не вернулись. Приметы пропавших:

Вика Агошкова, 15 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза серо-голубые. Особые приметы: пирсинг на языке. Была одета: чёрная куртка, тёмно-синие джинсы. При себе имела телефон.

Диана Белякова, 14 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза серо-голубые. Особые приметы: тату на руке, пирсинг в носу. Была одета: чёрная куртка, коричневый шарф, тёмно-синие джинсы, белые кроссовки. При себе имела телефон.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года в Нижегородской области пропали 660 человек.

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