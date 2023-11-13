10:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород
Двое подростков пропали в Нижегородской области
Двое подростков пропали в Нижегородской области. Об этом сообщили в нижегородском поисково-спасательном отряде «Волонтер».
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Согласно информации, 12 ноября две девочки — подростка ушли из детского дома по ул. Загородная, 47 в Городце и обратно не вернулись. Приметы пропавших:
Вика Агошкова, 15 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза серо-голубые. Особые приметы: пирсинг на языке. Была одета: чёрная куртка, тёмно-синие джинсы. При себе имела телефон.
Диана Белякова, 14 лет, рост 160 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза серо-голубые. Особые приметы: тату на руке, пирсинг в носу. Была одета: чёрная куртка, коричневый шарф, тёмно-синие джинсы, белые кроссовки. При себе имела телефон.
Ранее сообщалось, что летом 2023 года в Нижегородской области пропали 660 человек.