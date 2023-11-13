10:39 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Житель Хабаровского края до смерти избил жену
Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима.
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Житель Вяземского района до смерти избил жену, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Пара поссорилась, и во время конфликта муж несколько раз ударил свою супругу, а после с силой толкнул. Женщина упала и ударилась об дверной косяк. Через несколько дней она скончалась в больнице от полученных травм.
«Вяземский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Государственное обвинение поддержано прокуратурой Вяземского района», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.