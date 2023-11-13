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12:49 (мск), источник: МК.RU Крым

В Севастополе пенсионерка пыталась поджечь военкомат

Пенсионерка бросила «коктейль Молотова» в дверь военной комендатуры в Севастополе.

Об этом пишет Mash на волне. По информации телеграм-канала, 11 ноября 61-летняя Наталия пыталась поджечь военкомат в Севастополе с помощью «коктейля Молотова». Пламя охватило два квадратных метра, огонь быстро потушили.

Женщину задержали, мотивы ее поступка устанавливают.

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