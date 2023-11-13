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10:18 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Прихорашивание и подпевание музыке назвали частыми причинами ДТП в Беларуси

ГАИ причислило прихорашивание и подпевание под музыку к частым причинам аварий.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ назвали частые причины ДТП, и отнесли к ним прихорашивание и подпевание под музыку.

В частности, отмечается, что 6 из 10 аварий среди водителей-новичков происходили из-за отвлечения внимания от дороги. В 15% аварий водитель отвлекся на разговор с пассажирами, в 12% — на мобильный, в 10% — наблюдал за чем-то в авто, в 9% — смотрел за чем-то за пределами машины. Но еще к частым причинам ДТП отнесли подпевание или танцы под музыку за рулем (8% аварий), прихорашивание (6%), попытку дотянуться до какого-то предмета (6%).

— Водителям стоит исключить все посторонние факторы, которые могут отвлекать от управления автомобилем, — посоветовали в ГАИ.

Также белорусским водителям порекомендовали избегать необдуманных маневров на дороге и совершать движение с такой скоростью, которая позволила бы своевременно обеспечить наблюдение за дорогой, ее состоянием, другими ТС, пешеходами и сигналами светофоров.

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