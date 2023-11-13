Начальника полиции Выборга задержали за взятки от «черных» лесорубов

«Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга. Правоохранитель подозревается в получении взяток», — сообщает пресс-служба.
По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на сумму более 8 миллионов рублей.
Как уточнили в пресс-службе ГУМВД, это вскрылось в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее был задержан начальник экономической полиции Выборга, изобличенный в оказании покровительства «черным» лесорубам. И утром 13 ноября глава УМВД был «задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий».
Уголовные дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечается в релизе.