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10:21 (мск), источник: © РИА Новости

Начальника полиции Выборга задержали за взятки от «черных» лесорубов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя — РИА Новости. Сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей от «черных» лесорубов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Источник: © РИА Новости

«Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга. Правоохранитель подозревается в получении взяток», — сообщает пресс-служба.

По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на сумму более 8 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГУМВД, это вскрылось в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее был задержан начальник экономической полиции Выборга, изобличенный в оказании покровительства «черным» лесорубам. И утром 13 ноября глава УМВД был «задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий».

Уголовные дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечается в релизе.

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