15:28 (мск), источник: АиФ Омск
На омской базе отдыха «Сказка» дети подхватили кишечную инфекцию
Роспотребнадзор выяснил, что на кухне ресторана комплекса нарушены нормы СанПиНа.
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ООО «Лада», владеющее базой отдыха «Сказка» в Омской области, привлечено к административной ответственности из-за массового отравления детей.
По данным регионального Роспотребнадзора, в августе 2023 года со станции скорой медпомощи поступили сообщения о выявлении острой кишечной инфекции у детей, которые отдыхали в «Сказке». Ведомство начало эпидемиологическое расследование.
В его ходе выяснилось, что питание осуществляет ресторан комплекса загородного отдыха. В нём Роспотребнадзор выявил многие нарушения, в том числе немаркированную продукцию и нарушенный температурный режим. Кроме того, два салата, которые готовились в ресторане, не соответствовали техрегламентам: в сельди под шубой и цезаре с курицей оказалось превышение по микробиологическим показателям.
В результате расследование ООО «Лада» привлекли к административной ответственности — оно будет обязано заплатить 35 тысяч рублей.