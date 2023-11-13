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15:28 (мск), источник: АиФ Омск

На омской базе отдыха «Сказка» дети подхватили кишечную инфекцию

Роспотребнадзор выяснил, что на кухне ресторана комплекса нарушены нормы СанПиНа.

ООО «Лада», владеющее базой отдыха «Сказка» в Омской области, привлечено к административной ответственности из-за массового отравления детей.

По данным регионального Роспотребнадзора, в августе 2023 года со станции скорой медпомощи поступили сообщения о выявлении острой кишечной инфекции у детей, которые отдыхали в «Сказке». Ведомство начало эпидемиологическое расследование.

В его ходе выяснилось, что питание осуществляет ресторан комплекса загородного отдыха. В нём Роспотребнадзор выявил многие нарушения, в том числе немаркированную продукцию и нарушенный температурный режим. Кроме того, два салата, которые готовились в ресторане, не соответствовали техрегламентам: в сельди под шубой и цезаре с курицей оказалось превышение по микробиологическим показателям.

В результате расследование ООО «Лада» привлекли к административной ответственности — оно будет обязано заплатить 35 тысяч рублей.

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