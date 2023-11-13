14:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Белгородский губернатор опроверг прорыв в регион украинских диверсантов
На оперативном совещании в правительстве Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков назвал фейком информацию о прорыве в регион украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). О попытке прорыва ДРГ в Белгородскую область сообщил сегодня утром Telegram-канал Mash. Издание утверждало, что украинские боевики якобы выдавали себя за российских солдат на УАЗ с символикой в виде буквы Z, но были вычислены и уничтожены.