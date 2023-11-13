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11:03 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Опровергнута информация о прорыве украинской ДРГ рядом с Воронежской областью

Утверждалось, что диверсанты пытались проникнуть в на территорию РФ на УАЗе.

Утром понедельника, 13 ноября, в telegram-каналах появилась информация о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на УАЗе якобы пыталась прорваться на территорию Белгородской области в районе Шебекино.

Утверждалось, что диверсанты хотели выдать себя за российских солдат, но были вычислены и ликвидированы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и заместитель главы Шебекинского округа Андрей Ноздрачев в ходе еженедельного оперативного совещания опровергли распространяемую информацию и назвали ее фейком. Совещание транслируется в социальных сетях.

— Не было ничего, — заявил заместитель главы Шебекинского округа Андрей Ноздрачев.

Вячеслав Гладков также отметил, что за счет такой фейковой информации издания пытаются увеличить аудиторию.

— Еще одна фейковая информация, которую пытаются разогнать для увеличения аудитории. К сожалению, просто констатирую факт, что на сложной ситуации находятся интересанты, которые хотят сформировать для себя, для своих изданий положительный эффект.

сказал губернатор Белгородской области

В конце октября РИА «Воронеж» сообщало, был разоблачен фейк о том, что в областном центре якобы удерживают более 30 военных-отказников, которых собираются расстрелять или отправить в зону боевых действий под Авдеевкой.

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