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10:59 (мск), источник: Фонтанка

Водителю рейсового автобуса стало плохо за рулем на севере Петербурга

В Приморском районе Петербурга утром 13 ноября на скорой увезли водителя автобуса. Медики забрали его прямо с маршрута.

На улице Савушкина очевидцы заметили, как медики под руки выводят водителя из кабины автобуса № 211 и ведут в машину скорой помощи. Мужчине стало плохо во время движения, но он был в сознании и передвигался сам, хоть и не без помощи.

Как пояснили «Фонтанке» в АО «Третий парк», которое обслуживает маршрут, водитель почувствовал себя плохо, доехал до конечной и высадил пассажиров. Поняв, что не может продолжать работу, мужчина сообщил диспетчеру и вызвал «скорую». С его слов, у него случилось обострение хронической болезни желудка. Предрейсовый осмотр мужчина прошел без нареканий. Сейчас его увезли в больницу, компания будет выяснять подробности и окажет помощь. Состояние мужчины нормальное.

В компании добавили, что водитель молодец, что оценил свое состояние и решил не продолжать перевозку пассажиров. Каких-либо ДТП не было, не все пассажиры даже поняли, что что-то не так. На маршрут направили другого водителя.

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