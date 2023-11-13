Рецидивист из Ташобласти получил всего четыре года за жестокое избиение жены и внучки

Скандалы между супругами происходили на почве ревности: мужу казалось, что жена Луиза изменяет ему и общается с другими мужчинами, хотя кроме дома и работы она никуда не ходила. Обнаружив в ее телефоне давнюю переписку со знакомыми, из города в котором она жила до замужества, он разозлился, разбил ее телефон и начал оскорблять жену.
«Я хотела ему все объяснить, но он не слушал и начал бить меня. Я, закрыв голову руками, села на пол, тогда он начал меня пинать по разным местам. Все это увидела моя внучка. Я крикнула ей, чтоб она убежала и позвала на помощь. Прибежавшая соседка попыталась успокоить разъяренного мужчину, но он выгнал ее. Соседка ушла, а он принялся бить внучку за то, что она позвала на помощь. Я стала защищать ребенка. Он меня толкнул и ударил в бок. Меня пронзила сильная боль, стало трудно дышать. Я хотела укрыться от него и забежала в спальню, он меня догнал и продолжил бить по разным частям тела», — рассказала Луиза о конфликте.
Итогом избиения стали перелом четырех ребер, гематомы по всему телу, рукам, ногам, лицу.
Муж давно держал женщину и всех домочадцев в страхе и часто избивал, но она боялась обратиться в органы. Вечером с работы вернулась дочь, но муж запретил говорить об избиении, угрожая что зарежет жену и внучку. В ответ на вопрос женщины о синяках она сказала, что упала.
8 ноября уголовный суда признал мужа Луизы виновным в совершении преступления о семейном (бытовом) насилии и осудил на четыре года лишения свободы.
Есть ли гарантия, что Луиза и ее семья будут защищены, а преступник не выйдет из мест заключения раньше назначенного ему срока? Будет ли соответствующая служба отслеживать его жизнь после освобождения, ведь он уже однажды снова совершил преступление после тюремного заключения?
Действия рецидивиста после освобождения из тюрьмы, который долго держал в страхе жену, малолетнего ребенка и всех домочадцев, должны строго контролироваться правоохранительными органами. Он и без того долго оставался безнаказанным, а также получил смешной срок за свое преступление. А пострадавшим нужно получить охранный орган после того, как преступник покинет места лишения свободы, а правоохранителям, конечно же, необходимо пристально следить за их безопасностью и благополучием.