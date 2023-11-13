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11:27 (мск), источник: Живем в Нижнем

Замглавы саровской УК «Уютный Город» Алексей Сыроедов погиб в ходе СВО

Прощание с ним прошло 13 ноября.

Заместитель генерального директора саровской УК «Уютный Город» Алексей Сыроедов погиб в ходе СВО. Об этом сообщается в социальных сетях управляющей компании.

Алексей более 10 лет занимал должность замглавы «Уютного Города». Представители компании отметили, что мужчина навсегда останется в памяти коллег профессионалом своего дела, отзывчивым и добрым человеком.

— Мы с уважением и пониманием отнеслись к решению нашего товарища об изменении своего жизненного пути, — говорится в сообщении компании.

Прощание с Алексеем Сыроедовым прошло 13 ноября в храме Иова Многострадального.

Ранее мы рассказывали, что в Балахне проводили в последний путь Александра Правдина, погибшего в ходе спецоперации.

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