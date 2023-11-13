11:27 (мск), источник: Живем в Нижнем
Замглавы саровской УК «Уютный Город» Алексей Сыроедов погиб в ходе СВО
Прощание с ним прошло 13 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Заместитель генерального директора саровской УК «Уютный Город» Алексей Сыроедов погиб в ходе СВО. Об этом сообщается в социальных сетях управляющей компании.
Алексей более 10 лет занимал должность замглавы «Уютного Города». Представители компании отметили, что мужчина навсегда останется в памяти коллег профессионалом своего дела, отзывчивым и добрым человеком.
— Мы с уважением и пониманием отнеслись к решению нашего товарища об изменении своего жизненного пути, — говорится в сообщении компании.
Прощание с Алексеем Сыроедовым прошло 13 ноября в храме Иова Многострадального.
Ранее мы рассказывали, что в Балахне проводили в последний путь Александра Правдина, погибшего в ходе спецоперации.