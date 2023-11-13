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11:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе с кровли здания хореографического колледжа упал подсобный рабочий

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб работник ИП Сайфуллин А. Д.

Источник: Башинформ

По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 11 ноября на территории Башкирского хореографического колледжа. При выполнении кровельных работ 37-летний рабочий упал с крыши здания учебного заведения на улице Свердлова в Уфе. От полученных травм пострадавший скончался.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, сообщили в ведомстве.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе на больничной койке скончался упавший с высоты плотник.

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