11:58 (мск), источник: ИА Башинформ
В Уфе с кровли здания хореографического колледжа упал подсобный рабочий
Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погиб работник ИП Сайфуллин А. Д.
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По данным пресс-службы ведомства, трагедия произошла 11 ноября на территории Башкирского хореографического колледжа. При выполнении кровельных работ 37-летний рабочий упал с крыши здания учебного заведения на улице Свердлова в Уфе. От полученных травм пострадавший скончался.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, сообщили в ведомстве.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе на больничной койке скончался упавший с высоты плотник.