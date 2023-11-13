Главное
Главные новости 13 ноября
13:42 (мск), источник: Ura.ru

В ДТП на трассе Пермь-Березники погиб второй ребенок

В результате аварии, которая произошла на трассе Пермь-Березники 11 ноября, скончался еще один ребенок. Им оказался 15-летний подросток.

«Из пяти пострадавших скончались трое — женщина 35 лет и два ребенка 15 лет и одного года. В больнице продолжают лечение мальчик трех лет и мужчина 40 лет», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на Минздрав Пермского края. Уточняется, что состояние трехлетнего ребенка удовлетворительное, а мужчина — в тяжелом состоянии.

Ранее URA.RU рассказало, что ДТП произошло на трассе Пермь-Березники утром 11 ноября. Автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с КАМАЗом, которые ехал навстречу. Женщина и годовалый ребенок погибли на месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 МО: сообщения о перегруппировке ВС РФ были провокацией
ВС России отошли от Днепра
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта