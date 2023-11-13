12:53 (мск), источник: Время
Нижегородский гуманитарный автомобиль попал под обстрел в зоне СВО
Машина восстановлению не подлежит.
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Автомобиль с гуманитарной миссией, в которой находился сотрудник Законодательного собрания Нижегородской области Олег Андерсон, попал под обстрел fpv-дронов. Об этом сообщил спикер Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.
«Машина восстановлению не подлежит, все остальное в нас не сломаешь! С Олегом на связи, ждем его дома!».
Согласно информации, вчера автомобиль Mitsubishi находился рядом с линией боевого соприкосновения и был атакован дронами. Сам Андерсен жив. Завтра должен вернуться домой.
«Буду ли ездить еще? Буду», — заявил Олег Андерсон.
Как ранее сообщало ИА «Время Н», Законодательное собрание Нижегородской области отправило новую партию гуманитарной помощи в зону СВО. Помощь предназначена для Мининского танкового батальона и первой части армейского корпуса ДНР.
Также сообщалось, что Олег Андерсон получил благодарность президента РФ.