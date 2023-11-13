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14:19 (мск), источник: РИА Новости

Пенсионерка из Перми чудом уцелела после того, как ее сбил самосвал

МВД: самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, женщина чудом уцелела.

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 13 ноя — РИА Новости. Самосвал сбил пенсионерку на дороге в Перми, однако женщина уцелела, ей оказана медицинская помощь, проводится проверка, сообщили РИА Новости в городском управлении МВД.

Ранее в нескольких пермских пабликах появилось видео ДТП в Индустриальном районе Перми: пенсионерка переходит улицу по «зебре», её сбивает с ног самосвал, в результате она падает на асфальт, большегруз проезжает над ней, ещё немного двигается вперёд и останавливается. Упавшая пенсионерка, оказавшаяся за задними колёсами машины, встаёт и уходит с дороги. Судя по видео, в момент ДТП она оказалась в межколесном пространстве проезжающего над ней самосвала и сгруппировалась, поэтому уцелела. Пользователи в комментариях под роликом отмечают необыкновенную удачливость пермячки.

В городском управлении ГИБДД пояснили, что инцидент произошёл днём 11 ноября в Перми на улице Стахановской. Грузовой автомобиль Renault, которым управлял 59-летний водитель, при проезде регулируемого перекрестка нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пермячке, «допустив наезд».

«В результате автоаварии пешеходу- женщине 1955 года рождения оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в управлении МВД России по Перми.

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