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13:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мужчина с ножом напал на мальчика

Происшествие случилось по дороге в школу.

В Новосибирске в микрорайоне Ключ-Камышенское плато мужчина с ножом напал на мальчика по дороге в школу. Происшествие случилось днем 13 ноября.

Информацию о факте произошедшего подтвердили в полиции.

— От мамы ребенка отделом полиции «Октябрьский» принято заявление и зарегистрировано в установленном порядке. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все детали произошедшего, — сообщили в региональном ГУ МВД.

Известно, что к мальчику подошел мужчина с ножом и настаивал подвезти. Позже его спугнул телефонный звонок ребенка маме.

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