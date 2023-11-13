13:20 (мск), источник: Комсомольская правда
В Новосибирске мужчина с ножом напал на мальчика
Происшествие случилось по дороге в школу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Новосибирске в микрорайоне Ключ-Камышенское плато мужчина с ножом напал на мальчика по дороге в школу. Происшествие случилось днем 13 ноября.
Информацию о факте произошедшего подтвердили в полиции.
— От мамы ребенка отделом полиции «Октябрьский» принято заявление и зарегистрировано в установленном порядке. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все детали произошедшего, — сообщили в региональном ГУ МВД.
Известно, что к мальчику подошел мужчина с ножом и настаивал подвезти. Позже его спугнул телефонный звонок ребенка маме.